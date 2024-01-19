Почему Украина по-настоящему не спасает своих детей из лап ювенальной системы Евросоюза и Британии? Позволяет издеваться над ними, продавать их в однополые семьи, забирать у живых родителей? Почему власти страны ничего не предпринимают? Почему украинцы вынуждены просить помощь у России?

Полную серию проекта "Это другое" Ксении Лебедевой смотрите здесь

А про обвинения в незаконной депортации детей из Донбасса Президентом Беларуси слышали? Ну так здесь ситуация аналогичная: Украина и их партнеры занимаются грязной пропагандой, фальсификацией и беспочвенными обвинениями. В органы юстиции Беларуси, кстати, заявлений с украинской стороны о якобы краже детей тоже не поступало. При этом белорусские журналисты с правозащитниками занимаются спасением конкретных украинских детей из лап ювенальной системы Евросоюза и Британии.

Один из примеров того, что происходит с детьми в детском доме Евросоюза, приводит журналист Ксения Лебедева в проекте "Это другое". В одной из семей украинских детей забирали, как серьезных преступников - с пистолетом у виска. Забрали троих. Поскольку родители не видели иного способа вернуть своих чад, они их украли и вывезли опять в Украину.

Отец детей Андрей Зелинский после того, как их спас, активно начал собирать информацию о происходящем: свидетели, документы, списки семей, у которых украли детей, списки вывезенных детей из домов- интернатов.

Андрей Зелинский продолжает стучаться во всевозможные украинские инстанции с просьбой помочь спасти тех украинских детей, которые до сих пор находятся в заложниках ювенальной системы. На днях он обратился в Национальный антикоррупционный центр.