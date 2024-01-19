3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Почему власти Украины позволяют забирать своих детей у родителей, издеваться над ними и продавать в однополые семьи
Почему Украина по-настоящему не спасает своих детей из лап ювенальной системы Евросоюза и Британии? Позволяет издеваться над ними, продавать их в однополые семьи, забирать у живых родителей? Почему власти страны ничего не предпринимают? Почему украинцы вынуждены просить помощь у России?
Полную серию проекта "Это другое" Ксении Лебедевой смотритездесь
А про обвинения в незаконной депортации детей из Донбасса Президентом Беларуси слышали? Ну так здесь ситуация аналогичная: Украина и их партнеры занимаются грязной пропагандой, фальсификацией и беспочвенными обвинениями. В органы юстиции Беларуси, кстати, заявлений с украинской стороны о якобы краже детей тоже не поступало. При этом белорусские журналисты с правозащитниками занимаются спасением конкретных украинских детей из лап ювенальной системы Евросоюза и Британии.
Один из примеров того, что происходит с детьми в детском доме Евросоюза, приводит журналист Ксения Лебедева в проекте "Это другое". В одной из семей украинских детей забирали, как серьезных преступников - с пистолетом у виска. Забрали троих. Поскольку родители не видели иного способа вернуть своих чад, они их украли и вывезли опять в Украину.
Отец детей Андрей Зелинский после того, как их спас, активно начал собирать информацию о происходящем: свидетели, документы, списки семей, у которых украли детей, списки вывезенных детей из домов- интернатов.
Андрей Зелинский продолжает стучаться во всевозможные украинские инстанции с просьбой помочь спасти тех украинских детей, которые до сих пор находятся в заложниках ювенальной системы. На днях он обратился в Национальный антикоррупционный центр.
Другие материалы по теме:
История действующего президента Латвии открывает глаза на войну с памятниками воинам-освободителями в этой стране
США пугают, что Россия может начать ядерную войну против Украины. А не по себе ли судят?
Почему Тихановская забыла про людей, которые вели ее к власти, на что обижены "невероятные" и как вербуют белорусов в Польше
Как беглые зарабатывают деньги на военной операции в Украине
Жив ли нацизм на Западе, как скрывались преступления Второй мировой и что такое "крысиные тропы" - об этом в проекте "Это другое"
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ