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Почему ВНС называют страховкой от нового Горбачева и стабилизатором общества
В Беларуси 24 и 25 апреля проходит седьмое Всебелорусское народное собрание. Как известно, ВНС отныне в новом статусе. Теперь это принципиально новый конституционный орган и высший орган народовластия в стране. Такие изменения взялись не с потолка. Высокими полномочиями ВНС наделяет обновленная Конституция. За нее народ голосовал вместе.
Закон о ВНС по праву можно назвать народным проектом. За время диалоговых площадок поступили сотни предложений - все они изучались и анализировались, наиболее удачные учитывались разработчиками. Так что знаковый документ готовился для всего белорусского народа.Именно жителям нашей страны в рамках ВНС и предстоит формировать главные контуры будущего Беларуси.
Для этого прописан довольно серьезный функционал. ВНС наделен конкретными полномочиями: принимать программы социально-экономического развития, Концепцию национальной безопасности, Военную доктрину, избирать руководство ЦИК и Конституционного суда и ряд других действий.
Среди прочего ВНС еще и важный стабилизатор общества - альтернатива разного рода майданам, мятежам, цветным революциям. То есть цивилизованный путь политических процессов. Если в стране происходят волнения, идет грызня за высокие кабинеты, именно ВНС в таком случае выступает тем органом, который должен остудить горячие головы и расставить все точки над и.
В экспертных кругах ВНС называют страховкой от нового Горбачева. Он пришел с громким лозунгом перестройки и обновления, но вместо модернизации Советского Союза быстро его развалил. Коллективный разум будет следить за тем, чтобы не было трагических ошибок. Выше решений, принятых ВНС, только Основной закон и результаты референдумов. То есть народное вече может заблокировать практически любой документ, который противоречит национальным интересам
Принимать решения сообща предстоит компактному срезу Беларуси. Делегаты - от тружеников села до ученых. Представлены все сферы и слои общества, политические взгляды. Люди, которые пользуются заслуженным авторитетом в районе. Люди, которых объединяет стремление созидать. Люди, которые душой и сердцем болеют за Беларусь. Политическая партия, общественный, трудовой коллектив либо депутатский корпус, молодежь - в ВНС будет звучать голос всех.
Наша демократия и наша традиция. Почему ВНС можно считать символом независимости. Как диалог с народом спасал страну в ключевые моменты суверенной истории и что бывает, если государство разбалансировано. Новый статус ВНС и новые функции. Для чего содержанки Запада генерируют негатив и какие решения белорусы будут принимать вместе. Об этом смотрите в очередном выпуске "Понятной политики".
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