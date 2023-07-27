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Во время уборочной ГАИ и милиция переходят на усиленный режим работы
Важно поддерживать порядок на сельхозпредприятиях. Во время уборочной ГАИ и милиция переходят на усиленный формат работы. Смотрят на все: безопасность, сохранность имущества, трудовая дисциплина и элементарно, чистота на мехдворе.
Особое внимание - состоянию техники, даже новой. Так, на предприятии "Агро-Пелище" Каменецкого района в этом году получили два комбайна. Каждый экипаж перед выездом должен пройти предрейсовый контроль. Комбайны и грузовики проверяют механики. А водители проходят медицинский осмотр. Чтобы не допустить краж, по территории мехдвора развесили камеры. Картинка в режиме онлайн. Все понимают, от порядка в том числе зависит общий результат.
Проверки предприятий агропромышленного комплекса проходят не только в дневное время, но и в ночное. Уделяется внимание качеству несения сторожевой охраны. Проверяют не только рейдовые мониторинговые группы, но и участковые инспекторы милиции.
Техникой довольны. В этом году приобрели два новых комбайна - теперь у нас их семь (к шести старым добавились два новых и один списали). Для нашей площади этих комбайнов достаточно. Есть пять почти новых больших МАЗов 20-тонников.
Сейчас в хозяйстве "Агро-Пелище" убирают тритикале. А через несколько дней начнут обмолот пшеницы. Всего убрано около трети зерновых площадей.
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