Во время уборочной ГАИ и милиция переходят на усиленный режим работы

Техникой довольны. В этом году приобрели два новых комбайна - теперь у нас их семь (к шести старым добавились два новых и один списали). Для нашей площади этих комбайнов достаточно. Есть пять почти новых больших МАЗов 20-тонников.

Владимир Федорович, директор ОАО "Агро-Пелище"