Почему выпускникам вузов важно отработать по распределению в Беларуси

Андрей Белоусов, молодой специалист:

Сейчас проходит первая часть моей стажировки. Она заключается в технической подготовке. Я изучаю все авиационные документы, с которыми я столкнусь во время своей работы. Это Воздушный кодекс, это всевозможные авиационные правила, документы ИКАО, это какие-то более локальные нормативные документы. Также изучаю схемы внутри нашей страны, схемы общего воздушного пространства, схемы схода на посадку, например.

В этом году к команде Белаэронавигации присоединились 13 молодых специалистов. Перед тем как приступить к работе, они проходят обязательную практическую подготовку в тренажерном модуле, где отрабатывают различные сценарии управления воздушным движением. Из требований - высокий уровень английского, ведь это язык международных переговоров. Белаэронавигация старается стимулировать молодежь на полет к профессиональным высотам.



Анна Антоненко, специалист по работе с молодежью ГП "Белаэронавигация":

Для молодых специалистов предусмотрена компенсация за аренду жилья, предоставление общежития, также совместно с общественными объединениями БСЖ, БРСМ и профсоюзной организацией молодежь принимает участие в различных благотворительных акциях, участвует в спортивно-массовых мероприятиях, которые проводятся в районе и в области.