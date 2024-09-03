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Почему выпускникам вузов важно отработать по распределению в Беларуси
Давайте разберемся, что такое распределение и как это связано с местами в белорусских вузах, которые оплачивает бюджет.
Все просто. Если стране нужны специалисты определенных специальностей, их заказывают в учебных заведениях. Государство, заинтересованное в том, чтобы молодые и перспективные кадры появились, платит за их обучение.
Подготовка кадров в Беларуси осуществляется в вузах и в учреждениях образования, которые реализуют образовательные программы среднего и специального, профессионально-технического образования, пояснил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищов. "Они готовят кадры непосредственно для тех отраслей экономики и социальной сферы, которые нужны нашей стране. Страна наша компактная с развитой промышленностью, экономикой, социальной сферой. И во всех этих организациях, конечно, необходимы высококвалифицированные кадры", - отметил он.
Поэтому, по словам специалиста, при планировании приема в белорусские учреждения образования ежегодно происходит учетзаявок в потребности специалистов, чтобы в перспективе обеспечить страну высококвалифицированными кадрами. "Чтобы на наших предприятиях обновление кадров происходило регулярно, постоянно и действительно хорошие специалисты приходили на государственные предприятия", - пояснил Сергей Пищов.
Количество бюджетных мест в вузе равно количеству рабочих мест, на которые потом выпускники могут трудоустроиться, набраться опыта и сделать первое погружение в профессию. Чтобы закрепить молодых специалистов на местах, наниматель предлагает для них еще и бонусы в виде жилья, премий, льгот.
Сергей Пищов обратил внимание: важно, чтобы выбор учреждения образования у молодых людей был в первую очередь связан именно с выбором профессии.
Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси отметил, что в стране подготовка кадров для всех отраслей экономики и социальной сферы осуществляется на высоком уровне. "Поэтому абитуриентам необходимо в большей степени смотреть на шаг вперед, то есть на то, где молодой человек будет работать. Наверное, многие смотрят на популярные названия какие-то", - высказал мнение он.
Сегодня специалисты любой сферы - инженерной, педагогической или медицинской - работают на современном оборудовании, при цифровой трансформации всех процессов, подчеркнул Сергей Пищов. "И в процессе обучения все эти новации изучаются, в том числе и в рамках классических специальностей", - отметил он.
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Хорошие примеры есть. Андрей Белоусов с детства был очарован миром авиации. Дедушка - ветеран авиации, отец - опытный пилот и парашютист. Андрей стал диспетчером: управляет воздушным движением с земли. Пришел по распределению.
Андрей Белоусов, молодой специалист:
Сейчас проходит первая часть моей стажировки. Она заключается в технической подготовке. Я изучаю все авиационные документы, с которыми я столкнусь во время своей работы. Это Воздушный кодекс, это всевозможные авиационные правила, документы ИКАО, это какие-то более локальные нормативные документы. Также изучаю схемы внутри нашей страны, схемы общего воздушного пространства, схемы схода на посадку, например.
В этом году к команде Белаэронавигации присоединились 13 молодых специалистов. Перед тем как приступить к работе, они проходят обязательную практическую подготовку в тренажерном модуле, где отрабатывают различные сценарии управления воздушным движением. Из требований - высокий уровень английского, ведь это язык международных переговоров. Белаэронавигация старается стимулировать молодежь на полет к профессиональным высотам.
Анна Антоненко, специалист по работе с молодежью ГП "Белаэронавигация":
Для молодых специалистов предусмотрена компенсация за аренду жилья, предоставление общежития, также совместно с общественными объединениями БСЖ, БРСМ и профсоюзной организацией молодежь принимает участие в различных благотворительных акциях, участвует в спортивно-массовых мероприятиях, которые проводятся в районе и в области.
Полный соцпакет для молодых специалистов предлагается и в регионах. Так, сельхозпредприятие "Гигант" Бобруйского района предоставило начинающему юристу Яне комфортное жилье. Дополнительный плюс - шаговая доступность рабочего места.
Яна Жук, молодой специалист:
Доплата молодым специалистам есть. Транспорт у нас еще есть. То есть я из города Бобруйска могу добраться до своего рабочего места на транспорте, который предоставляется непосредственно нашей организацией. Что касается оснащения рабочего места, есть ноутбук, принтер.
С начала августа на свое первое рабочее место в Беларуси заступили более 55 тысяч молодых специалистов. Для них от государства обеспечение жильем, матпомощь, допвыплаты и меры поддержки. Преференции закреплены в Трудовом кодексе и Кодексе об образовании.
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