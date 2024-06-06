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Почему за недорогой древесиной людям приходится ездить в соседние лесхозы

Почему за недорогой древесиной людям приходится ездить в соседние лесхозы

В ряде районов за недорогой древесиной людям приходится ездить в соседние лесхозы и тратить дополнительные деньги на ее перевозку. В чем причина, в проекте "На контроле Президента" рассказал замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси Василий Руденик

Смотрите "На контроле Президента" ЗДЕСЬ

По его словам, КГК cтолкнулся с фактом, что в некоторых районах, где проживают белорусские граждане, они не имели возможности приобрести древесину по льготной цене. "Потому что лесофондодержателем оказалось юридическое лицо, не подчиненное Министерству лесного хозяйства, - пояснил он. - У нас такие юрлица есть в подведомстве Управления делами Президента, в Национальной академии наук Беларуси, в Министерстве образования".

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