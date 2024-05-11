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Почему за прошлое начинаются войны - в "Диспозиции"
День Победы, который мы отпраздновали широко и ярко, до сих пор вызывает раздражение в определенных странах. Тональность и суть критики однотипная: отмечаем не тогда и не то.
И вообще, как это мы могли планету спасти? Свет и мир человечеству, как известно, несет одна лишь западная цивилизация. И победить могла только она.
Однако волны этой лжи разбиваются о правду, о нашу память. О связи прошлого и безопасности - в проекте "Диспозиция".
День Победы. Наверное, во всей мировой истории нет дня, за который так яростно сражаются нации, политические, философские системы, поколения. Дату, конечно, рукой не потрогаешь, а вот плюнуть в нее можно запросто. Что на Западе и происходит. И как неправы те, кто считает память иллюзорной субстанцией. За прошлое начинаются войны, а если нет, прошлое в итоге становится либо знаменем, либо целью конфликтующих сторон. Политтехнологи давно заметили: в любом противостоянии важно нивелировать фактор величия того или иного народа. Выкорчевать все, что напоминает о его славе. Не только солдат, обычный человек дольше сопротивляется, если чувствует: за ним - история побед и честь нации. Так не ему же давать осечку.
А вот гуттаперчевые легко поддаются манипуляциям. С такими просто. С позиции всего лишь более высокого ВВП можно сеять нужные идеи - хоть низкие, хоть низменные, хоть абсурдные. И тогда объявляются войны даже памятникам и могилам, которые можно весьма мужественно и безопасно победить. Что и происходит в соседней Польше и балтийских республиках. Да и в Украине самые первые сражения были с монументами. Так ведь и самые последние будут за них. И верх одержат те, у кого прочнее в душе связь с предками-победителями. А те, кто чтят проигравших, да еще предателей, да еще нацистов, готовят себе пример их итога. Сценарий уже проявляется.
Перелом в СВО, что признают даже на Западе, связан не с техникой, а со стойкостью. Со стойкостью солдата. Так и перелом в Великой Отечественной произошел сначала в людях. Победили ценности, нравственность, а потом пушки.
Все это имеет самое прямое отношение и к Беларуси. Мы не отказались от Победы, не свильнули гуттаперчево на уже уготованный и обильно унавоженный Европой путь и стойко остаемся в стане победителей. И будущее свое видим как победу, то есть мир, который нам оставили деды-прадеды.
А деды-прадеды и сегодня в строю! Перед ними дрожит и опускает глаза ложь. В майские дни проникаешься особенным восхищением, когда видишь, как бодрятся фронтовики, как через усталость улыбаются, приветствуя новое поколение, донося слово правды.
Когда вошли в Одессу, плач стоял ужас. И стариков, и женщин - всех расстреляли, свалили в яму, всех закопали и танком проехались по ним. Народ раскопал, и были похороны людей. Страшная картина. В груди все гремело, что за такую подлость отомстить. И стремились дальше вперед и вперед.
На многочисленных акциях ветераны, конечно, - главные гости. Для некоторых военные устроили импровизированные концерты. Но важно понять: это не мы дарим им песни, это они подарили нам право исполнять мелодии победителей.
Беларуси только мир, только мир, больше ничего, остальное сами доберем, возьмем от природы.
Песни в исполнении белорусских коллективов прозвучали в мае и на Поклонной горе в Москве. Здесь с огромным успехом прошел концерт-реквием "Каждый третий". Проект состоялся как раз в те дни, когда в комплекс стянули трофейную технику из зоны СВО. Страны НАТО на этой выставке представлены весьма почтительно. Когда-то и нацисты были грандиозно представлены своими штандартами у подножия Кремля. Кстати, Генсек альянса потребовал отменить экспозицию уничтоженных машин. Потому что на самом деле Запад прекрасно понимает, сколь важно разбить в людях уверенность в своих силах, уверенность в победе.
Говорят, Великая Отечественная от нас удаляется. Но к памяти о Победе, к чувству причастности к великому это утверждение не имеет никакого отношения.
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