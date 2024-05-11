День Победы, который мы отпраздновали широко и ярко, до сих пор вызывает раздражение в определенных странах. Тональность и суть критики однотипная: отмечаем не тогда и не то.

И вообще, как это мы могли планету спасти? Свет и мир человечеству, как известно, несет одна лишь западная цивилизация. И победить могла только она.

Однако волны этой лжи разбиваются о правду, о нашу память. О связи прошлого и безопасности - в проекте "Диспозиция".

День Победы. Наверное, во всей мировой истории нет дня, за который так яростно сражаются нации, политические, философские системы, поколения. Дату, конечно, рукой не потрогаешь, а вот плюнуть в нее можно запросто. Что на Западе и происходит. И как неправы те, кто считает память иллюзорной субстанцией. За прошлое начинаются войны, а если нет, прошлое в итоге становится либо знаменем, либо целью конфликтующих сторон. Политтехнологи давно заметили: в любом противостоянии важно нивелировать фактор величия того или иного народа. Выкорчевать все, что напоминает о его славе. Не только солдат, обычный человек дольше сопротивляется, если чувствует: за ним - история побед и честь нации. Так не ему же давать осечку.

А вот гуттаперчевые легко поддаются манипуляциям. С такими просто. С позиции всего лишь более высокого ВВП можно сеять нужные идеи - хоть низкие, хоть низменные, хоть абсурдные. И тогда объявляются войны даже памятникам и могилам, которые можно весьма мужественно и безопасно победить. Что и происходит в соседней Польше и балтийских республиках. Да и в Украине самые первые сражения были с монументами. Так ведь и самые последние будут за них. И верх одержат те, у кого прочнее в душе связь с предками-победителями. А те, кто чтят проигравших, да еще предателей, да еще нацистов, готовят себе пример их итога. Сценарий уже проявляется.

Перелом в СВО, что признают даже на Западе, связан не с техникой, а со стойкостью. Со стойкостью солдата. Так и перелом в Великой Отечественной произошел сначала в людях. Победили ценности, нравственность, а потом пушки.

Все это имеет самое прямое отношение и к Беларуси. Мы не отказались от Победы, не свильнули гуттаперчево на уже уготованный и обильно унавоженный Европой путь и стойко остаемся в стане победителей. И будущее свое видим как победу, то есть мир, который нам оставили деды-прадеды.

А деды-прадеды и сегодня в строю! Перед ними дрожит и опускает глаза ложь. В майские дни проникаешься особенным восхищением, когда видишь, как бодрятся фронтовики, как через усталость улыбаются, приветствуя новое поколение, донося слово правды.

Когда вошли в Одессу, плач стоял ужас. И стариков, и женщин - всех расстреляли, свалили в яму, всех закопали и танком проехались по ним. Народ раскопал, и были похороны людей. Страшная картина. В груди все гремело, что за такую подлость отомстить. И стремились дальше вперед и вперед. Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны

На многочисленных акциях ветераны, конечно, - главные гости. Для некоторых военные устроили импровизированные концерты. Но важно понять: это не мы дарим им песни, это они подарили нам право исполнять мелодии победителей.

Беларуси только мир, только мир, больше ничего, остальное сами доберем, возьмем от природы. Дмитрий Ганжа, ветеран Великой Отечественной войны

Песни в исполнении белорусских коллективов прозвучали в мае и на Поклонной горе в Москве. Здесь с огромным успехом прошел концерт-реквием "Каждый третий". Проект состоялся как раз в те дни, когда в комплекс стянули трофейную технику из зоны СВО. Страны НАТО на этой выставке представлены весьма почтительно. Когда-то и нацисты были грандиозно представлены своими штандартами у подножия Кремля. Кстати, Генсек альянса потребовал отменить экспозицию уничтоженных машин. Потому что на самом деле Запад прекрасно понимает, сколь важно разбить в людях уверенность в своих силах, уверенность в победе.