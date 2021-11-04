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Почему за все отвечает Президент? Какие полномочия пора перераспределить, разбирался А. Сыч в рубрике "Площадка"
Продолжая тему "эволюции власти". Новая Конституция должна снять с Президента несвойственные для него функции. Т.е. предусматривается перераспределение полномочий по зонам ответственности.Подробнее в теме разбирался наш аналитик Андрей Сыч в рубрике "Площадка".
Перераспределение полномочий Президента, на мой взгляд, да и по вашему мнению, тоже уже давно назревший вопрос, решение которого напрашивалось само по себе. Но много ли желающих взять эти полномочия на себя и потом ответить за выполнение задач?
Отвечать придется перед белорусами
Дело в том, что отвечать ведь придется перед белорусами, если раньше все решения объяснял Президент и брал ответственность на себя (не важно, популярные они или нет) Александр Лукашенко встречался с людьми, разговаривал и объяснял, то теперь все это ляжет на тех же чиновников. Готовы ли?
Еще в 90-х белорусы доверили Александру Лукашенко достаточно серьезный объем полномочий. Собственно, благодаря этому молодой управленец тогда смог вывести страну из-под удара, который довелось пережить всем постсоветским странам. Организованная преступность, тотальная приватизация государственной собственности. Изменилась ли ситуация с того времени? Практически нет, вызовов и угроз все больше. Финансовый кризис, международный терроризм, соседи с реваншистскими взглядами и непомерными амбициями этот список можно продолжать почти бесконечно.
Но есть запрос общества, и руководство страны реагирует на него.
На мой взгляд, чиновники всех уровней действительно должны иметь больше поле для маневра и оперативного решения вопросов граждан. При этом за Президентом должно оставаться решающее слово во всех вопросах.
Подробнее в видео.
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