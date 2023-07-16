Почему загнивает завязь у кабачков и как с этим бороться?

Загнивание завязей у кабачков - явление достаточно распространенное и весьма неприятное, пишет sb.by.



Гниение начинается в том месте, где к завязи крепится цветок. Затем начнет гнить весь цветок, а потом и сам плод. Получается, что цветок и есть источник гниения. Инфекция поступает в завязь через место его крепления, пище



Когда стоит сырая дождливая погода, цветок сильно насыщается влагой. Эта вода со временем превращается в черную жижу. Если погода, наоборот, засушливая и выпадает очень мало росы, цветок просто вянет, сохнет и отпадает.

При поливе нужно стараться, чтобы влага не попала на цветки с уже сформированными завязями. Но если идут дожди, толку будет мало.

Поэтому есть смысл убрать цветки заранее, не дожидаясь, когда они начнут гнить. Как только лепестки на них начнут скручиваться, можно пробовать отломить цветок руками. На месте его отделения остается ранка. Обычно она сухая. Если же она влажная, подсушите ее золой или хорошенько промокните туалетной бумагой.