Почему замерзает незамерзайка, в воскресенье расскажет "Главный эфир"

Оперативники БЭП и налоговой службы все чаще находят нелегальные точки продажи омывающей жидкости. Этот самый ходовой товар для автомобилистов зимой продается в любом супермаркете, на заправках и даже на обочинах. Что находится в дешевом 5-литровом бутыле на самом деле? Ситуацию на рынке комментируют эксперты.



Почему каждый год автомобилисты сталкиваются с некачественной омывайкой. Что это: нечестная конкуренция, лазейка в законодательстве или откровенное мошенничество? Большое расследование "Главного эфира" уже в это воскресенье.



