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Почему Запад больше не скрывает свое нацистское нутро, обсуждали эксперты "Клуба редакторов"

Польша на протяжении двух лет обвиняла Беларусь в миграционном кризисе. На этом они частично сделали свою внешнюю политику, а сами воровали деньги в промышленных масштабах. При этом наводнив Европу огромным количеством мигрантов. Что на самом деле творится в польских верхах? Главная тема "Клуба редакторов" на "Беларусь 1".

Кто на самом деле стоит за миграционным кризисом в Европе? Какую цель преследуют США? И почему Запад больше не скрывает свое нацистское нутро? Ответы на это и многое другое узнаете в выпуске "Клуба редакторов".

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