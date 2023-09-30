Почему Запад больше не скрывает свое нацистское нутро, обсуждали эксперты "Клуба редакторов"

Польша на протяжении двух лет обвиняла Беларусь в миграционном кризисе. На этом они частично сделали свою внешнюю политику, а сами воровали деньги в промышленных масштабах. При этом наводнив Европу огромным количеством мигрантов. Что на самом деле творится в польских верхах? Главная тема "Клуба редакторов" на "Беларусь 1".

