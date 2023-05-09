Как черт ладана сторонятся западные государства дня 9 Мая. А потому сохранение исторической памяти, а самое главное исторической правды о самой трагической странице истории ХХ века, которая является нашей историей, наш общий долг.

И это не просто слова и эмоции. Согласно решениям Нюрнбергского трибунала, юридически закрепившим завоевания победы над нацизмом, содеянные фашистами и их пособниками преступления срока давности не имеют.

"Настоящее есть проявление прошлого, как бы далеко оно от нас ни отстояло. Мы прошлое познаем по настоящему…" Замечательные слова российского, украинского и советского ученого Вернадского. Как же выглядит действительное настоящее?

В Европе крушат и демонтируют памятники советским солдатам-освободителям, поэтам и полководцам, жертвам холокоста. Латвия, Литва, Польша, Эстония, Чехия и, наконец, Украина уничтожают все больше мемориалов под бурные овации сторонников преступной политики. Правовая база для легализации вандализма формировалась ни один год. Активно насаждалась идеология ненависти к образу победителя - русского, белорусского, украинского - советского. А сторонникам фашисткой идеологии европейские власти позволили аморально пропагандировать свои "ценности".

Эстония

В Эстонии проходят ежегодные слеты ветеранов 20-й дивизии СС. Во время Второй мировой войны в рядах гитлеровской армии воевали около 80 тыс. эстонцев, еще 3 тысячи добровольцев участвовали в боях против советских войск в рядах финской армии.

Латвия

В Латвии нацисты ежегодно проходят маршем по столице. В 2023-м сторонники латышского легиона СС, шествуя по главным улицам, поют гимн Третьего рейха. Все это под охраной спецслужб в гражданской форме, однако надобности в них не было: задержали лишь одну женщину с российским триколором.

Рижские власти сносят памятник Пушкину, объявив его "нелегальным". Опасались собраний неугодных господствующей политики у монумента на 9 Мая, празднование которого под официальным запретом.

Украина

СС почитают и в Украине. Верховный суд страны отменил решение Нюрнбергского трибунала и оправдал нацистскую символику СС "Галичина". Теперь празднуют день ее образования так называемым маршем вышиванок - ежегодным "коричневым парадом" в честь годовщины создания нацистской дивизии в 1943 году. Мероприятие официально одобрено властями.

А в столице Украины проходят марши Бандеры, последний из них собрал около 3.5 тыс. Под руководством объявленного Киевом "героем" нациста в годы Великой Отечественной каратели осуществляли чистки поляков, русских, евреев и цыган.

Совместно с фашистами проводили антипартизанские операции. В общей сложности от рук 7 тыс. преступников погибло более 30 тыс. человек. В 2010 году украинские власти удостоили Бандеру звания героя Украины. Сейчас преступника и убийцу активно прославляют все, кто с учебниками истории знаком заочно. И самое страшное в этом – навязывание положительного образа Бандеры подрастающему поколению.

Запад предпринимает все возможное, чтобы оградить свое население от невыгодной политикам достоверности. Переписывание, недосказанность, выгодная выборка и трактовка фактов стали главными инструментами на пути к разрушению исторического самосознания. Казалось бы, современные информационные технологии, доступность образования, критическое мышление должны препятствовать зомбированию. Но важность первичной информации нельзя недооценивать. Получая впервые сведения о чем-либо, человек склонен всю оставшуюся жизнь руководствоваться ими.

Так, в американском учебнике для школ и колледжей победа во Второй мировой войне описывается такими словами: "Обладая быстрыми и эффективными вооруженными силами, Германия быстро одержала верх над большей частью Западной Европы. Однако Гитлер переоценил возможности своей страны и недооценил возможности своих противников. К концу 1942 года его вторжение в Советский Союз провалилось, и Соединенные Штаты стали важнейшим фактором в войне".

Образованные такими руководствами американцы не способны ответить даже на элементарные вопросы о Второй мировой.