3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Почему журналисты из стран Запада бегут в Россию и рассказывают о Донбассе - в проекте "Это другое"
Убийство и устрашение журналистов - это метод Запада и тех, кто у них на подхвате! А значит, свобода слова и демократия для них - это ничто, когда война и взращивание русофобии - это все!
Почему журналисты из стран Запада бегут в Россию и почему считают своим долгом рассказывать правду о Донбассе? Об этом 23 августа в авторском проекте Ксении Лебедевой расскажут сами журналисты.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов