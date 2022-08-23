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Почему журналисты из стран Запада бегут в Россию и рассказывают о Донбассе - в проекте "Это другое"

Почему журналисты из стран Запада бегут в Россию и рассказывают о Донбассе - в проекте "Это другое"

Убийство и устрашение журналистов - это метод Запада и тех, кто у них на подхвате! А значит, свобода слова и демократия для них - это ничто, когда война и взращивание русофобии - это все!

Почему журналисты из стран Запада бегут в Россию и почему считают своим долгом рассказывать правду о Донбассе? Об этом 23 августа в авторском проекте Ксении Лебедевой расскажут сами журналисты.

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