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Почетное место в механизированной колонне займет бронеавтомобиль "Защитник"

Безусловно, зрелищной частью парада станет проход механизированной колонны. В ней почетное место займет и новый бронеавтомобиль.

"Защитник" - один из ярких представителей техники - предназначен для перевозки подразделений особого назначения и грузов в условиях труднопроходимой местности.

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