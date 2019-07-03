Почетное место в механизированной колонне займет бронеавтомобиль "Защитник"

Безусловно, зрелищной частью парада станет проход механизированной колонны. В ней почетное место займет и новый бронеавтомобиль.



"Защитник" - один из ярких представителей техники - предназначен для перевозки подразделений особого назначения и грузов в условиях труднопроходимой местности.