Почетное звание "Врач года" получила заведующая Белоушской амбулаторией Анна Куцая

Среди тех, кто сегодня получил почетное звание "Врач года", и заведующая Белоушской амбулаторией Анна Куцая. Она стала лауреатом республиканского конкурса в номинации "Врач общей практики". О деле жизни, которое объединяет поколения, - репортаж из Столинского района.

Самые искренние, душевные пожелания, цветы и угощения - местные жители всегда благодарны своим врачам - семье Куцых. Анна - заведующая Белоушской амбулаторией - работает здесь уже почти 27 лет. Приехала после распределения вместе с мужем, тоже доктором, и трехлетним сыном. И сегодня он с женой, тоже медиком, продолжает семейную профессию в Витебской области.

Анна Куцая, заведующая Белоушской амбулаторией общей практики Столинской центральной районной больницы:

Дочь Наталия также с детства наблюдала за работой родителей, а дома любила играть в доктора, лечила друзей и игрушки. Сегодня девушка уже выпускница. И поступать, конечно же, планирует в медицинский университет.

Наталия Куцая, дочь Анны и Александра Куцых:

А вот на выбор профессии Анны Куцей повлиял дедушка.

Анна Куцая, заведующая Белоушской амбулаторией общей практики Столинской центральной районной больницы:

Жена, многодетная мама, врач года. За свои успехи Анна Куцая прежде всего благодарна супругу Александру - врачу Бережновской больницы сестринского ухода с амбулаторией. Вместе учились, работали, вместе справляются с трудностями и радуются достижениям каждого вот уже 30 лет. И да, эту победную эстафету Анна переняла от мужа. В 2008-м он получил такой же титул.

Александр Куцый, врач Бережновской больницы сестринского ухода с амбулаторией:

Они любят свою профессию, которая стала делом жизни, готовы прийти на помощь к своим пациентам в любое время суток.

Мария Пашкевич, жительница аг. Белоуша:

Наталья Воробьева, жительница аг. Белоуша: