3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Почетное звание "Врач года" получила заведующая Белоушской амбулаторией Анна Куцая
Среди тех, кто сегодня получил почетное звание "Врач года", и заведующая Белоушской амбулаторией Анна Куцая. Она стала лауреатом республиканского конкурса в номинации "Врач общей практики". О деле жизни, которое объединяет поколения, - репортаж из Столинского района.
Самые искренние, душевные пожелания, цветы и угощения - местные жители всегда благодарны своим врачам - семье Куцых. Анна - заведующая Белоушской амбулаторией - работает здесь уже почти 27 лет. Приехала после распределения вместе с мужем, тоже доктором, и трехлетним сыном. И сегодня он с женой, тоже медиком, продолжает семейную профессию в Витебской области.
Анна Куцая, заведующая Белоушской амбулаторией общей практики Столинской центральной районной больницы:
Дочь Наталия также с детства наблюдала за работой родителей, а дома любила играть в доктора, лечила друзей и игрушки. Сегодня девушка уже выпускница. И поступать, конечно же, планирует в медицинский университет.
Наталия Куцая, дочь Анны и Александра Куцых:
А вот на выбор профессии Анны Куцей повлиял дедушка.
Анна Куцая, заведующая Белоушской амбулаторией общей практики Столинской центральной районной больницы:
Жена, многодетная мама, врач года. За свои успехи Анна Куцая прежде всего благодарна супругу Александру - врачу Бережновской больницы сестринского ухода с амбулаторией. Вместе учились, работали, вместе справляются с трудностями и радуются достижениям каждого вот уже 30 лет. И да, эту победную эстафету Анна переняла от мужа. В 2008-м он получил такой же титул.
Александр Куцый, врач Бережновской больницы сестринского ухода с амбулаторией:
Они любят свою профессию, которая стала делом жизни, готовы прийти на помощь к своим пациентам в любое время суток.
Мария Пашкевич, жительница аг. Белоуша:
Наталья Воробьева, жительница аг. Белоуша:
Анна Куцая, заведующая Белоушской амбулаторией общей практики Столинской центральной районной больницы:
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов