Почетные грамоты, цветы и концерт артистов белорусской эстрады - в Минске чествовали лучших медицинских работников

Здесь выполняются высокотехнологические вмешательства, самые уникальные. Здесь есть развитие высоких технологий. Но вместе с тем нам не менее важное первичное звено и службы скорой медицинской помощи. Здравоохранение в столице динамично развивается. Важно, чтобы каждый житель нашей столицы и Республики Беларусь знал, что здесь он получит высококвалифицированную, качественную и своевременную медицинскую помощь.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома