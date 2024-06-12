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Почетные грамоты, цветы и концерт артистов белорусской эстрады - в Минске чествовали лучших медицинских работников
За высокие результаты, самоотверженность и заботу о здоровье пациентов. В Минске чествовали лучших столичных медиков.
В канун профессионального праздника свои заслуженные награды получили 80 медицинских работников. Среди них заведующие отделениями, врачи, медсестры, фельдшеры и профсоюзные лидеры. Все они - победители городского этапа конкурса "Врач года Республики Беларусь - 2023" в различных номинациях. Кроме благодарностей, почетных грамот и цветов, в подарок - красочная программа от артистов белорусской эстрады.
В этой профессии для меня самое главное то, что я могу помочь людям. Этим и определен мой выбор стать акушером-гинекологом, потому что женщины рожают детей, дают жизнь. Пациентки выздоравливают - и ощущаешь себя человеком, который может сделать многое для людей.
"Каждому человеку важна оценка его работы. Конечно же, мы, медики, отдаем многое. И когда наши руководители ценят нашу работу, для нас это дорогого стоит", - подчеркивает заведующая клинико-диагностической лабораторией 5-й детской поликлиники города МинскаНелли Зимина.
Столичное здравоохранение: более 40 тыс. специалистов на страже здоровья
В системе столичного здравоохранения работают более 40 тыс. врачей. И с каждым годом количество опытных и молодых специалистов только растет. Для медработников создаются все необходимые условия.
У нас строится большое количество новых поликлиник, новые учреждения, корпуса лечебные в наших клиниках. Очень хорошо развита система наставничества, поэтому мы пытаемся привлечь молодых специалистов, закрепить за ними наставников, чтобы в течение года они овладели новыми методиками, навыками.
Здесь выполняются высокотехнологические вмешательства, самые уникальные. Здесь есть развитие высоких технологий. Но вместе с тем нам не менее важное первичное звено и службы скорой медицинской помощи. Здравоохранение в столице динамично развивается. Важно, чтобы каждый житель нашей столицы и Республики Беларусь знал, что здесь он получит высококвалифицированную, качественную и своевременную медицинскую помощь.
16 июня - День медицинских работников
Свой профессиональный праздник медработники будут отмечать уже в это воскресенье.
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