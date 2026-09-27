Почти 200 тыс. человек 27 сентября отмечают профессиональный праздник - День машиностроителя

Краткий пересказ от ИИ

27 сентября - особенный день. Почти 200 тыс. человек 27 сентября отмечают свой профессиональный праздник - День машиностроителя.

Отрасль одна из ключевых в нашей экономике. Именно она во многом определяет и индустриальный потенциал Беларуси. В объеме ВВП республики почти 5 % - вклад машиностроения.

Каждый третий рубль выручки заводы получают от реализации инновационной продукции.

160 лет семейного стажа. Фантастика? Вовсе нет. Реальность трудовой династии Смоляк-Комар, которая поистине впечатляет. Преданность профессии и любовь к делу в этой семье не просто слова, а главная ценность, которую хранит вот уже третье поколение.

Марина Комар, контролер ОАО "Интеграл":

"Я пришла на "Интеграл" более 20 лет назад, здесь работали родители моего мужа, поэтому я прислушалась к их совету и ни одного дня не пожалела, что связала свою жизнь с производством".

Вслед за Мариной в жизнь, которая кипит за стенами "Интеграла", влюбилась и дочка. Анастасия Смоляк не просто вытянула счастливый трудовой билет. Признается, что завод подарил ей куда больше - настоящее семейное счастье.

Анастасия Смоляк, сотрудница ОАО "Интеграл":

"Работа моя кропотливая, сложная, многие называют ее даже ювелирная, потому что все эти тонкости сможет сделать, наверное, только одна женщина".

Евгений Смоляк, сотрудник ОАО "Интеграл":

"На работе мы все-таки работники, она контролер деталей и приборов, а я технолог. Естественно, как-то я могу с ней немножко пообщаться как с женой, но чисто по рабочим вопросам".

Промышленная и автоэлектроника, сельское хозяйство и бытовая техника. "Интеграл" сегодня обладает ключевыми компетенциями в области машиностроения. Правда, не в привычном, классическом формате. Завод разрабатывает и производит "мозги" любой техники. Полный цикл и 100-процентное производство в Беларуси. И все это благодаря многотысячному коллективу.

Ольга Солдатенко, заместитель гендиректора ОАО "Интеграл":

"Главным героем этого праздника конечно же, является человек труда, наш рабочий, и летопись промышленности пишут именно те люди, которые трудятся в цехах. Благодаря им эта основа промышленной безопасности так тонко чувствуется сегодня и так важна для нашего будущего поколения".

Движение – жизнь. Древняя философия, которая в современных реалиях обретает новые смыслы. Чтобы город оставался живым, а главное здоровым, его "артерии" - общественный транспорт - должны соответствовать. Экологичность, автономность, гибкость, скорость и, конечно, комфорт. Электротранспорт в Беларуси - не просто дань уважения зеленый концепции. Сегодня это навигация экономического роста и технологического суверенитета страны.

Более 5 тыс. троллейбусов, около тысячи трамвайных вагонов и пара сотен электробусов. Так сегодня выглядит пока еще молодая, но уже уверенно стоящая на ногах история наземного электрического транспорта в нашей стране. Техника Белкоммунмаша - продукция со знаком качества. Она отвечает запросам динамичного ритма города и востребована у потребителей.

Олег Быцко, заместитель гендиректора ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш":

"На сегодняшний момент мы заканчиваем контракт для города Минска, если мы говорим про внутренние заказы, начинаем делать троллейбусы с автономным ходом для наших областных городов. Должны будем поставить до конца этого года троллейбусы в Гродно, Могилев, Гомель. Если говорить про экспорт, то это, конечно, в основном РФ и Казахстан".

Комфорт и увеличение пассажиропотока - одни из ключевых задач, которые сегодня успешно решает Белкоммунмаш.

4 пригородных электробуса с автономным ходом – 100 км. Сейчас эту модель совершенствуют. Автономный ход увеличат до 250. А зарядку сделают комбинированной. Как результат – пробег составит 500 км. Первые 5 единиц таких электробусов уже в обозримом будущем начнут курсировать в пригороде столицы Фаниполе и Смолевичах.

И это не единственное, над чем трудятся белорусские машиностроители. На стадии разработки новый тренд - трамвай с системами беспилотного уровня.

Михаил Сыманович, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш":

"Это не подразумевает полный отказ от водителя, водитель все равно там будет присутствовать, но он будет присутствовать в качестве оператора. Он будет наблюдать за обстановкой, он не будет непосредственно участвовать в принятии на себя органов управления транспортным средством, но у него будет ряд систем безопасности, которые позволят ему в случае какой-то экстренной ситуации принять экстренные действия для того, чтобы транспортное средство остановилось. Мы планируем запустить этот проект в Мозырском НПЗ".

Роботизация производства в современном мире, безусловно, процесс важный и нужный. Но далеко не всегда и везде она может заменить человеческий капитал. Люди - фундамент машиностроительной отрасли Беларуси. За плечами Сергея Конопелько - профессия повара и служба коком на Северном флоте. Но свое призвание по жизни нашел среди машин. Не побоялся, в свои 40 решился на кардинальные изменения. Вот уже почти два десятилетия он запускает сердца белорусских машин - тяговые двигатели.

Сергей Конопелько, слесарь-электромонтажник ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш".

"Я задаю правильный ритм, проверяю датчики, вешаю кронштейны, флансы. Моя работа существенна, она дает движение нашему транспорту, заряжает его энергией".

Красные комбайны Гомсельмаша - машины, без которых сегодня невозможно представить поля белорусские, даже землю африканскую: Зимбабве, Тога, Нигерия. Мы активно осваиваем рынки стран дальней дуги и присутствуем на всем континенте. А продукция Гомсельмаша десятилетиями производится по неизменной формуле: качество/цена. В среднем в месяц с заводского конвейера сходит 150 сельхозмашин. И только представьте: в 2026 году на Гомсельмаше соберут 50-тысячный зерноуборочный комбайн и 200-тысячный - самоходный.

"На смену нашей классической машине 1218 (как все ее знают) будет новая обновленная машина JS600, которая соберет в себя те замечания, которые нам делали наши аграрии. Я думаю, она будет достойной заменой существующей самой массовой машины", - отметил гендиректор ОАО "Гомсельмаш" Виталий Шелег.

МАЗ, БелАЗ, "Атлант", "Амкодор", БАТЭ. Продукция машиностроительной отрасли экспортируется в 117 стран мира. И это несмотря на санкционное давление. В 2027 году в 17 холдингах Минпрома завершится цикл модернизации. После этого начнется новый – до 2030 года. Главным же драйвером роста в году нынешнем стала тесная промкооперация. Здесь наши ключевые партнеры – Россия и Китай.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"У нас есть лесная тематика, это наши харвестеры. Один из узлов – так называемая головка харвестера, мы уже совместно с россиянами будем испытывать в следующем году. Что касается КНР, у нас много проектов. Наш самый значимый - это наш автопром: компания наша "Белджи" и китайская Geely, где показывают тоже хорошие результаты. На следующий год тоже думаю, мы вас удивим новой линейкой машин, поэтому знаем, что делать, куда идти".

Гродненская область

Около 20 % промышленного производства Беларуси сегодня за машиностроением. В передовиках по объемам и Гродненщина. В области фокусируются на машиностроении для легкой и пищевой промышленности, а также производстве автокомплектующих, ежедневно решая ключевую задачу для отрасли - обеспечение технологической независимости Беларуси. Над ней также трудятся и белоруски (всего по стране более 50 тыс.) Именно им, женщинам-машиностроителям, и посвящен новый мурал в Гродно.

Денис Бакей, замминистра промышленности Беларуси:

"Мурал символизирует ее железный характер, с которым она приходит на работу, с которым она трудится. Конечно же, наша женщина не перестает трудиться и дома, но домой она идет с нежным сердцем".

Для супругов Аблажевич День машиностроителя отныне не только праздник профессиональный (Светлана - заместитель главного метролога, Александр - инженер-электроник на гродненском Белкадре), но и семейный. Красивая традиция с глубоким смыслом.

"День машиностроения - день рождения нашей семьи, мы вместе работаем. Выбрана дата была быстро, очень быстро. Мы все большая семья на "Белкарде", каждый друг за друга. Это очень важно", - поделились сотрудники ОАО "Белкард" Александр и Светлана Аблажевич.

Машиностроители - не только трудолюбивые профессионалы, но и хранители наследия прошлого. Мы не просто сохранили, но и приумножили компетенции в отрасли, обеспечив стране самый главный ресурс в сегодняшнем нестабильном мире - технологическую независимость.