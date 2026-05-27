Почти 260 населенных пунктов остались без света в Беларуси после ураганного ветра

Энергетики продолжают устранять последствия ветра в Беларуси почти в 260 населенных пунктах. В связи с неблагоприятными погодными условиями и шквалистым усилением ветра фиксируются массовые случаи падения деревьев на линии электропередачи с последующим обрывом проводов. Отключения зафиксированы преимущественно в Витебской и Минской областях.

Более 340 населенных пунктов в Минском регионе 27 мая остались без света. К вечеру восстанавливали электричество в 81 населенном пункте.

В Витебской области также временно было нарушено электроснабжение в 74 населенных пунктах Полоцкого, Верхнедвинского, Бешенковичского и Шумилинского районах. Специалистами "Витебскэнерго" был введен особый режим работы.

В Жодино в результате падения дерева поврежден легковой автомобиль.

"Белэнерго" призывает при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи не подходить к ним ближе 8 м и немедленно сообщить о факте по коротким номерам аварийных служб: 115 или 144.