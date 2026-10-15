Почти 4 тыс. аптек работают в Беларуси

Развитие отечественных технологий фармпроизводства - гарант здоровья нации. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником.

Обеспечить каждого человека качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами - один из главных приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения.

Сегодня в Беларуси работает 3 961 аптека, из них почти половина - государственные. Ассортимент аптек государственной системы фармации превышает 7,5 тыс. наименований продукции. Из них 4,5 тыс. - лекарственные препараты, в том числе отечественного производства - 1,6 тыс. наименований.

Арсений Кирилюк, ведущий провизор-инспектор, руководитель сектора корпоративного обучения организационно-фармацевтического отдела РУП "Белфармация":

"Развитие компьютерных технологий и цифровизации уже позволило повысить доступность лекарственных препаратов для населения. Аптеки предприятия располагают современными материально-техническими базами, которые частично, а где-то и полностью автоматизированы, что позволяет улучшить и ускорить работу наших аптек".

Никита Тимофеев, замначальника информационно-фармацевтического центра РУП "Белфармация":

"С 2016 года введен в промышленную эксплуатацию проект "Электронный рецепт". Он создавался Министерством здравоохранения, нашей организацией и Объединенным институтом проблем информатики. Долгое время мы находились в тестовой эксплуатации, и в 2016-м этот проект постепенно охватил всю страну. На данный момент выписано более 2 млн электронных рецептов".

В стране активно используются не только электронные рецепты, но и дистанционная торговля лекарственными препаратами. Первая государственная интернет-аптека доставляет безрецептурные лекарственные препараты, медизделия и технику в любую точку Минска и Минского района.