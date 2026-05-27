Почти 60 детей пострадали при падениях с велосипедов и электросамокатов в Беларуси за 15 дней
Рост числа детских травм при катании на велосипедах и электросамокатах фиксируется в Беларуси. Только за прошедшие 15 дней в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились почти 60 детей. Ситуации абсолютно разные - от ссадин и ушибов до тяжелых реанимационных действий.
Факт
В Беларуси ежегодно регистрируется более 600 тыс. случаев травматизма и 5-ая часть - это дети и подростки.
Михаил Талабаев, руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный детский нейрохирург Министерства здравоохранения Беларуси:
"Часть пострадавших детей не просто госпитализируется, они приходят в отделение реанимации, кого-то из них мы вынуждены оперировать. Дети, упавшие с велосипедов и в особенности с самокатов, часто получают серьезные травмы с переломами черепа, ушибы мозга, часто с кровоизлияниями".
Травмы после катания на электросамокатах особо опасны. Дети жаждут прокатиться "с ветерком", но мало кто вспоминает, что на больших скоростях в моменте среагировать на опасность довольно сложно. И это при том, что маленький размер колес увеличивает чувствительность к незаметным и незначительным неровностям на дороге.
"Почти каждый день к нам поступают дети из приемного покоя в отделение реанимации. Это говорит о серьезной травме. Кто-то из них там задерживается на несколько дней, даже на неделю, мы выполняем операции. Большинство проходит реанимацию несколько дней", - отметил Михаил Талабаев.
Причину и сам момент падения юные пациенты не помнят. Из-за сильного удара головой после падения некоторые не узнают даже родителей. Пройдя практически все этапы лечения, они наконец усваивают урок, и речь не только про детей.
"Голова сзади немного болит, а так все нормально. Я не помню, как я упал", - поделился пациент Иван Воробей.
"Он был весь разодранный, в крови, ничего не понимал и не помнил, на меня смотрел и спрашивал: "Ты кто?" Очень страшно, полностью у него была нарушена координация движений, речь. Его проверили, поставили диагноз - сотрясения мозга средней тяжести с гематомой в затылочной части и предгематомное состояние в лобовой части головы", - рассказала мама пациента Дарья Воробей.
"Ребенок не справился с управлением, упал. Самокат слабенький, видимо, колесо просто попало в песок, поэтому он не справился и упал, скорее всего", - отметил отец пациента Сергей Архипович.
Абсолютно любое средство персональной мобильности - от электросамоката до моноколеса - представляет серьезную опасность, особенно если не соблюдать определенных правил.
"Культура катания - это то, что обеспечит вам хорошее настроение все лето и жизнь без проблем. Нужно кататься в специально отведенных местах, там все-таки меньше вероятность того, что вы наткнетесь на что-то неожиданное на дороге", - заявил Михаил Талабаев.
Сегодня электросамокаты - это быстро, удобно и мобильно. С приходом тепла количество пользователей значительно увеличилось, и речь не только про взрослых, но и про детей. Здесь важно помнить о последствиях, ведь травмы не проходят бесследно. Медики рекомендуют надевать защитную экипировку, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.