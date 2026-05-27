Почти 60 детей пострадали при падениях с велосипедов и электросамокатов в Беларуси за 15 дней

Рост числа детских травм при катании на велосипедах и электросамокатах фиксируется в Беларуси. Только за прошедшие 15 дней в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились почти 60 детей. Ситуации абсолютно разные - от ссадин и ушибов до тяжелых реанимационных действий.

Факт В Беларуси ежегодно регистрируется более 600 тыс. случаев травматизма и 5-ая часть - это дети и подростки.

Михаил Талабаев, руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный детский нейрохирург Министерства здравоохранения Беларуси:

"Часть пострадавших детей не просто госпитализируется, они приходят в отделение реанимации, кого-то из них мы вынуждены оперировать. Дети, упавшие с велосипедов и в особенности с самокатов, часто получают серьезные травмы с переломами черепа, ушибы мозга, часто с кровоизлияниями".

Михаил Талабаев, руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный детский нейрохирург Министерства здравоохранения Беларуси

Травмы после катания на электросамокатах особо опасны. Дети жаждут прокатиться "с ветерком", но мало кто вспоминает, что на больших скоростях в моменте среагировать на опасность довольно сложно. И это при том, что маленький размер колес увеличивает чувствительность к незаметным и незначительным неровностям на дороге.

"Почти каждый день к нам поступают дети из приемного покоя в отделение реанимации. Это говорит о серьезной травме. Кто-то из них там задерживается на несколько дней, даже на неделю, мы выполняем операции. Большинство проходит реанимацию несколько дней", - отметил Михаил Талабаев.

Причину и сам момент падения юные пациенты не помнят. Из-за сильного удара головой после падения некоторые не узнают даже родителей. Пройдя практически все этапы лечения, они наконец усваивают урок, и речь не только про детей.

"Голова сзади немного болит, а так все нормально. Я не помню, как я упал", - поделился пациент Иван Воробей.

пациент Иван Воробей

"Он был весь разодранный, в крови, ничего не понимал и не помнил, на меня смотрел и спрашивал: "Ты кто?" Очень страшно, полностью у него была нарушена координация движений, речь. Его проверили, поставили диагноз - сотрясения мозга средней тяжести с гематомой в затылочной части и предгематомное состояние в лобовой части головы", - рассказала мама пациента Дарья Воробей.

мама пациента Дарья Воробей

"Ребенок не справился с управлением, упал. Самокат слабенький, видимо, колесо просто попало в песок, поэтому он не справился и упал, скорее всего", - отметил отец пациента Сергей Архипович.

отец пациента Сергей Архипович

Абсолютно любое средство персональной мобильности - от электросамоката до моноколеса - представляет серьезную опасность, особенно если не соблюдать определенных правил.

"Культура катания - это то, что обеспечит вам хорошее настроение все лето и жизнь без проблем. Нужно кататься в специально отведенных местах, там все-таки меньше вероятность того, что вы наткнетесь на что-то неожиданное на дороге", - заявил Михаил Талабаев.