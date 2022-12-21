3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Почти 100 кг мяса в год - любопытные цифры о питании белорусов привел Леонид Заяц
По словам вице-премьера правительства Беларуси Леонида Зайца, по производству большинства видов сельскохозяйственной продукции на душу населения республика уже несколько лет существенно превосходит аналогичные показатели других стран, сообщаетSputnik.
Кроме этого, в год на одного белоруса приходится также 18 килограммов растительного масла, 77 килограммов хлебопродуктов, продолжил премьер. "При расчете на одного человека выходит 3200 ккал в сутки, что полностью исключает вероятность голода или недоедания", - пояснил Леонид Заяц. При этом он подчеркнул, что в рейтинге глобальной продовольственной безопасности страна в уходящем году заняла 36-е место среди 113 государств мира.
"Международные эксперты выделяют Беларусь как страну с высоким качеством и сбалансированностью рациона питания населения", - сказал вице-премьер.
Фото: БелТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов