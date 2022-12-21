Почти 100 кг мяса в год - любопытные цифры о питании белорусов привел Леонид Заяц

По словам вице-премьера правительства Беларуси Леонида Зайца, по производству большинства видов сельскохозяйственной продукции на душу населения республика уже несколько лет существенно превосходит аналогичные показатели других стран, сообщает Sputnik.

Кроме этого, в год на одного белоруса приходится также 18 килограммов растительного масла, 77 килограммов хлебопродуктов, продолжил премьер. "При расчете на одного человека выходит 3200 ккал в сутки, что полностью исключает вероятность голода или недоедания", - пояснил Леонид Заяц. При этом он подчеркнул, что в рейтинге глобальной продовольственной безопасности страна в уходящем году заняла 36-е место среди 113 государств мира.