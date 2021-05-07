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Почти 100 километров по Минской области во имя Великой Победы

Автопробег под названием "Мы этой памяти верны!" объединил сегодня всех, кто не безразличен к нашей общей истории. Автоэкипажи под государственными флагами преодолели маршрут Ждановичи - мемориальный комплекс "Линия Сталина" - Заславль - деревня Кирши.

Наталья Бордиловская расскажет подробнее (видео).


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