Почти 100 пунктов вакцинации работают в столице

Сохранить свое здоровье и здоровье близких. Самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией остается вакцинация. Она позволяет снизить и вероятность тяжелой формы заболевания. В столице работают почти 100 пунктов вакцинации. Сделать прививку можно не только в поликлиниках по месту жительства, но и в мобильных пунктах: центрах социального обслуживания населения, в крупных торговых центрах, на станции метро "Ковальская слобода" и в медпункте железнодорожного вокзала. Антиковидный укол доступен бесплатно.