Почти 1300 пожаров в экосистемах произошло в Беларуси с начала года

Отметим, всего с начала года произошло уже более тысячи пожаров в экосистемах. И многие из-за беспечности самих людей.



Обнаружить и оперативно ликвидировать возгорание помогают современные видеосистемы. В особых случаях подключают и авиацию. О правилах пожарной безопасности Илья Цветков.





Сжигание сухой травы - строго по инструкции

Людмила Волкова в частном доме под Солигорском живет уже 19 лет. Каждую весну по традиции убирает участок от сухой травы и прошлогодней листвы. Собранный в охапки сухостой сжигает, а оставшуюся золу использует в качестве удобрений. Перед тем как развести костер, тщательно готовится.

Людмила Волкова, жительница Солигорского района:

"Стараемся, чтобы веток не было рядом, деревьев, чтобы забор был подальше и дом. Чтобы все было по технике безопасности. А что делать, надо убирать, деревья растут, сухих веток много".

С началом сезона спасатели постоянно делают обходы и дают рекомендации, особенно пожилым людям. Напоминают, что от выжигания сухой травы все же лучше отказаться. Но если и разжигать огонь, то только строго по инструкции.

Владимир Ефанков, начальник Солигорского ГРОЧС:

"Необходимо обустроить место для разведения костра - подальше от хозпостроек, от жилых домов. Рядом обязательно должны располагаться первичные средства пожаротушения - ведро воды и штыковая лопата, огнетушитель".



Печальные последствия пала травы

Но далеко не все дачники и жители деревень прислушиваются к простым, но очень важным советам. Только за последние сутки в стране произошло более 200 возгораний. Из-за пала травы два человека погибли (в Минской и Гомельской областях) и еще двое получили ожоги.

Казалось бы, что может произойти на таком большом и открытом пространстве при возгорании небольшого участка травы, особенно, если рядом, как здесь, небольшая речка или другой водоем. Справиться с огнем представляется несложным. Но результат хорошо виден - десятки квадратных метров выжженной под корень растительности. В масштабах местной экосистемы - это маленькая экологическая катастрофа.

Выжигание сухой растительности - стресс для экосистемы

На предупреждение и ликвидацию пожаров от рук человека выезжают и специалисты по охране окружающей среды. По их словам, стихийные выжигания травы наносят огромный урон фауне и флоре. В огне гибнут тысячи насекомых и мелких животных, что приводит к разрушению на некоторое время пищевых цепей и природного баланса.

Андрей Каминский, начальник Инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Солигорского района:

"Мы видим, что последствия могут быть чреваты обеднением напочвенного покрова. При этом нужно понимать: чтобы восстановить экологию на таких участках, понадобится очень много времени, порой не один год".

Мониторинг пожароопасной ситуации с земли и воздуха

Следят за пожароопасной ситуацией с земли, воздуха и даже из космоса. Зафиксировать и оперативно потушить возгорание помогают современные видеосистемы, а датчики в центрах управления позволяют следить за распространением огня и вовремя реагировать на ситуацию.

Мария Гомон, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

"За моей спиной находится кадр со спутника , на котором мы меняем спектральный рисунок и после этого наносим на него сетку. Она делит изображения на квадраты, согласно этим квадратам, мы понимаем, в каком направлении движется огонь. Далее стягиваем в эти квадраты основную технику и личный состав".

В случаях, когда возгорание уже не остановить с земли, спасатели используют авиацию.

С начала года в стране произошло почти 1300 пожаров в экосистемах - основная часть из них приходится именно на весенний период. Наиболее пожароопасными остаются Минская и Брестская области.