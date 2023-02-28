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Почти 13,5 тыс. белорусов включились в программу накоплений на "вторую" пенсию

Почти 13,5 тысячи белорусов включились в программу накоплений на "вторую" пенсию. Информацию об отложенных суммах можно будет узнать через мобильное приложение: профильное ведомство с 1 февраля запустило мобильное приложение по оперативному контролю за уплатой взносов и продолжительностью страхового стажа.

Начать копить на "вторую" пенсию можно за три года до наступления пенсионного стажа.

Фото:pixabay.com

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