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Почти 1300 субъектов хозяйствования получили помощь в рамках указа "О поддержке экономики"

Почти 1300 субъектов хозяйствования получили помощь в рамках указа "О поддержке экономики"

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