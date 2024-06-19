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Почти 1,5 млн летних цветов украсили Минск

Розы, виолы и петунии украсили Минск. На улицах города почти 1,5 млн летних цветов. В столице ярких красок добавили более 9 тыс. флористических конструкций и кашпо. Также ко Дню города расцветут другие комбинированные "букеты".

Городской ландшафт разнообразили с помощью вертикального цветочного оформления. Такие флористические композиции появились в каждом районе.

Столичный тренд - на увеличение числа многолетников. Акцентами становятся и розарии. В этом сезоне запланировано дополнительно посадить 15 тыс. кустов королевских цветов.

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