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Почти 1,5 млн т зерна - результат с полей Беларуси на утро 24 июля

Почти полтора миллиона тонн зерна - таков результат с полей Беларуси на это утро.

Хлеборобы продолжают вносить свою лепту в продовольственную безопасность страны. Уже традиционно в этом преуспевают на юге. Все логично - погодные условия там располагают для работ. Брестская, Минская и Гомельская области в лидерах жатвы. Средняя урожайность сейчас 33,5 ц с га.


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