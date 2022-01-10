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Почти 24 тыс. нарушений законодательства о труде выявила ФПБ за первое полугодие 2020 года
На защите интересов трудящихся. Почти 24 тысячи нарушений законодательства о труде выявила Федерация профсоюзов за первое полугодие прошлого года. На контроле - более 14,5 тыс. организаций. Также за этот период при непосредственном участии профсоюзов - десятки примеров и тех, кого восстановили на работе. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзовработникам возвращено более 1,7 млн незаконно удержанных или невыплаченных нанимателями денежных сумм.
К слову, правовая защита работников - одно из основных направлений. В Федерации профсоюзов Беларуси работают более сотни профессиональных юристов. Любой желающий может получить бесплатную юридическую консультацию и помощь в подготовке документов.
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