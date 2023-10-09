Почти 250 бесправников задержали в Беларуси за минувшие выходные

Почти 250 водителей, не имеющих право управления задержаны на дорогах Беларуси на прошедшие выходные. Об этом сообщили журналистам в главном управлении ГАИ МВД.

В ГАИ рассказали, что за минувшие выходные в дорожно-транспортных происшествиях погибли 5 человек, 16 получили травмы. Инспекторы задержали 94 нетрезвых водителя и 249 бесправников.