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Почти 250 бесправников задержали в Беларуси за минувшие выходные

Почти 250 бесправников задержали в Беларуси за минувшие выходные

Почти 250 водителей, не имеющих право управления задержаны на дорогах Беларуси на прошедшие выходные. Об этом сообщили журналистам в главном управлении ГАИ МВД.

В ГАИ рассказали, что за минувшие выходные в дорожно-транспортных происшествиях погибли 5 человек, 16 получили травмы. Инспекторы задержали 94 нетрезвых водителя и 249 бесправников.

Также к ответственности привлекли более 2 тысяч пешеходов, велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности. Каждый десятый из них находился в состоянии опьянения, а четверть проигнорировали использование световозвращающих элементов.

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