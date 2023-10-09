3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Почти 250 бесправников задержали в Беларуси за минувшие выходные
Почти 250 водителей, не имеющих право управления задержаны на дорогах Беларуси на прошедшие выходные. Об этом сообщили журналистам в главном управлении ГАИ МВД.
В ГАИ рассказали, что за минувшие выходные в дорожно-транспортных происшествиях погибли 5 человек, 16 получили травмы. Инспекторы задержали 94 нетрезвых водителя и 249 бесправников.
Также к ответственности привлекли более 2 тысяч пешеходов, велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности. Каждый десятый из них находился в состоянии опьянения, а четверть проигнорировали использование световозвращающих элементов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Наркотики в пакетах из-под удобрения для голубики - как таможня раскрыла работу ОПГ
Инфляция 1560 % и "Картка спажыўца": как в 1992-м белорусы выживали при новой экономике
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все