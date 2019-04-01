Почти 2 000 преступлений в IT-сфере произошло в Беларуси за три месяца 2019 года

Почти две тысячи преступлений в сфере высоких технологий произошло в Беларуси за три месяца 2019 года, и это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год. Накануне в Минске обсуждали вопросы кибербезопасности в IT-пространстве. Площадкой для дискуссии стала компания АГАТ. Как отметили в МВД, если злоумышленники продолжат в том же духе, то под конец число преступлений достигнет цифры в 10 тысяч. Но вместе с тем, не стоит паниковать, заверяют специалисты, все вполне объяснимо - число девайсов и сервисов, которыми пользуются белорусы, растет, а защищенных на 100 % систем не существует. Чтобы искать уязвимость и расследовать преступления, требуется в том числе и совместная работа.



Специалисты в сфере информационной безопасности заверяют, что каждую атаку стоит рассматривать как сигнал к действию по защите своих систем. Сейчас хакеры быстро подстраиваются под тенденции. А с учетом того, что люди стали больше пользоваться мобильными устройствами, внимание с вредоносных программ для компьютеров, возможно, стоит перенести на другие операционные системы.