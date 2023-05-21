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Почти 2 тыс. вакансий и более 230 нанимателей. В Минской области состоялись молодежные ярмарки вакансий

Возможность подзаработать летом. Почти 2 тыс. вакансий и более 230 нанимателей. В Минской области состоялись молодежные ярмарки вакансий. Старшеклассники и студенты не только общались с представителями ведущих компаний. Специалисты провели консультации по вопросам занятости и трудоустройства, помогали составить резюме и разрабатывать стратегию поиска работы. В Борисове, например, импровизированная биржа развернулась на базе 25-й средней школы. Для удобства подростков организовали тематические секции.

Производство медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции, промышленные предприятия и сфера торговли. Свою деятельность презентовали 16 работодателей Борисовского района. На период каникул предоставили более 300 вакансий, в том числе и занятость в студотрядах.


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