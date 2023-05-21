Возможность подзаработать летом. Почти 2 тыс. вакансий и более 230 нанимателей. В Минской области состоялись молодежные ярмарки вакансий. Старшеклассники и студенты не только общались с представителями ведущих компаний. Специалисты провели консультации по вопросам занятости и трудоустройства, помогали составить резюме и разрабатывать стратегию поиска работы. В Борисове, например, импровизированная биржа развернулась на базе 25-й средней школы. Для удобства подростков организовали тематические секции.