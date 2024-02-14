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Почти 400 старшеклассников Минской области выбрали профильные классы инженерного направления

Успешное поступление в вуз через профильное обучение. Ежегодно учеников, которые еще в школе отдают предпочтение профессиональной подготовке, становится больше.

Например, почти 400 старшеклассников Минской области выбрали инженерное направление. Это новый профиль, которым привлекают в школах с этого учебного года. Специфику будущей профессии десятиклассники постигают не только в теории, но и на практике.

Об эффективности такого углубления в профессию- сюжет Александры Гойтан (видео).

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