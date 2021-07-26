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Почти 400 тысяч тонн весит каравай Минской области
Убрано более 20 % хлебных полей. Средняя урожайность зерновых - 37 с половиной центнеров с гектара. Скорее всего бункеры наполняются на пшеничных нивах. С гектара эта культура дает почти 45 центнеров. На юге региона цифра еще больше. Кстати, щедрая клецкая земля принесла в закрома хозяйства "Кухчицы" еще один рекорд. Комбайновый экипаж Сергея Янучка и Виктора Жуковского первым в области намолотил 2 тысячи тонн зерна.
Всего хлеборобы Клецкого района освоили более 40 % площадей. "Золото" с полей убирают 76 экипажей, в том числе и 8 молодежных. В целом же в центральном регионе во время жатвы работают более полутора тысяч комбайнов.
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