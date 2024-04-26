Почти 40 лет развития пострадавших от Чернобыля территорий - рассказываем про уникальные исследования из Полесского радиационного заповедника

Прошло время и на землях непригодных для жизни в Гомельской области появился Полесский радиационно-экологический заповедник.

Он стал уникальной научной базой. Для простого обывателя въезд туда строго ограничен, а вот ученые имеют прямой доступ на площадь более 200 тыс. га. Именно там белорусские биологи проводят уникальные радиоэкологические исследования по преодолению последствий аварии в Чернобыле. Подробности в сюжете Натальи Игнатенко.

Универсальный исследовательский полигон, вызывающий интерес ученых самых передовых стран. До аварии на территории заповедника проживали 20 тыс. человек. Их переселили, а на месте деревень и сельхозугодий сейчас заповедная зона. Специалисты накапливают уникальный опыт о влиянии радионуклидов на флору и фауну, живые организмы. Результатами научно-исследовательских изысканий пользуется весь мир.

В лаборатории спектрометрии и радиохимии ученые исследуют пробы воды, почвы, растений. Затем решают, для выполнения какой научной задачи образцы будут использованы.

За 38 постчернобыльских лет белорусские специалисты шагнули далеко вперед. Если в начале пути могли определить лишь дозы накопления цезия-137, то с расширением лабораторно-приборной базы, усилением кадрового потенциала научились досконально исследовать полный спектр радионуклидов. А еще их влияние на организм. Уникальный опыт белорусов перенимают лучшие умы мирового сообщества.

Очень большой аспект научных исследований был с северными скандинавскими странами. Конечно же, с коллегами из сопредельных стран - России, Украины, Казахстана. У них свой опыт на полигоне Семипалатинск. Также в России были свои инциденты, которые изучались многие годы. После аварии на Фукусиме японских ученых интересовал наш опыт: что можно выращивать на этих территориях и через какое время. Александр Калиниченко, заведующий лабораторией спектрометрии и радиохимии Полесского радиационно-экологического заповедника

Площадь 200 тыс. га, больше тысячи видов растений, сотни видов животных, птиц и рыб. Бабчин - белорусская часть чернобыльской зоны отчуждения. Территории не бросили, каждый гектар в работе. На экспериментальной конеферме "Воротец" выращивают племенных тяжеловозов. Табун более чем в 300 лошадей.

Эксперимент как раз состоял в том, можно ли получить чистую продукцию в связи с радиационным фактором на данной территории. На сегодняшний день можно сказать, что действительно можно получить. Проводится прижизненная дозиметрия лошадей, если она проходит все нормы уровней, то, соответственно, ее можно реализовывать. Алексей Казаков, заведующий сектором информационного обеспечения Полесского радиационно-экологического заповедника

А еще здесь перерабатывают древесину, экспериментально выращивают декоративные и плодовые деревья, разводят пчелиные семьи и изучают влияние радиации на их генетику.

В Беларуси один из самых жестких радиологических стандартов пищевой продукции. Но ароматный мед с этих пасек расходится быстро. В прошлом сезоне продали 11 т сладкого нектара, идеально чистого.

"На территории заповедника 500 пчелосемей на 10 пасеках. Мед продаем населению. Это абсолютно чистый мед. Если есть отклонения, то он не может пройти никак. Сначала мы сдаем мед в лабораторию, а только потом мы можем отдать его на реализацию", - рассказал лесник Полесского радиационно-экологического заповедника Сергей Красовский.