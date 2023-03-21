Почти 4 кг психотропов изъято оперативниками в Бобруйске

Установлено, что с декабря прошлого года они, действуя в составе организованной преступной группы, "работали" на интернет-наркошоп. "Товар" получали оптовыми партиями, затем в съемной квартире фасовали на более мелкие и раскладывали по тайникам в разных городах области. По месту жительства фигурантов изъято более 3,7 кг различных видов особо опасных психотропных веществ. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы.

Александр Курпаченко, замначальника УНиПТЛ УВД Могилевского облисполкома