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Почти 4 кг психотропов изъято оперативниками в Бобруйске

По данным правоохранителей, наркотики принадлежали двум местным жителям. Примечательно, что они не только деловые партнеры, но и родные братья. Сейчас им инкриминируется "наркоторговля в составе организованной группы" и грозит до 20 лет лишения свободы. По данным милиции, задержанным 33 и 39 лет - они работали наркокурьерами.

Установлено, что с декабря прошлого года они, действуя в составе организованной преступной группы, "работали" на интернет-наркошоп. "Товар" получали оптовыми партиями, затем в съемной квартире фасовали на более мелкие и раскладывали по тайникам в разных городах области. По месту жительства фигурантов изъято более 3,7 кг различных видов особо опасных психотропных веществ. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы.
Александр Курпаченко, замначальника УНиПТЛ УВД Могилевского облисполкома

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