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Почти 4 тыс. молодых белорусов с начала 2024 года нашли работу в студенческих отрядах

Практические навыки и хороший старт для карьеры. Почти 4 тыс. молодых белорусов с начала года нашли работу в составе студенческих отрядов. По семи разным направлениям - экологическое, строительное, сельскохозяйственное, сервисное, педагогическое, производственное и медицинское. Увеличилось и количество принимающих организаций - свыше 1700 по всей стране.

Поступать анкеты продолжают и в чат-бот студотрядов - уже обработано более 23 тыс. заявок.

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