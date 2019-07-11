Почти 5 тысяч студентов и учащихся задействованы в этом году в студотрядах

Бойцы молодежного движения приступили к работе в регионах. Рабочие договоры заключены на 270 предприятиях. К примеру, в Минске во Фрунзенском районе студотрядовцы выполняют работы по ремонту дорожного покрытия, а в Октябрьском - по благоустройству и уборке территорий. Преимущественно студенты работают в педагогической и строительной сферах. 2019 объявлен Годом студенческих отрядов. Также в этом году на базе 6-ой городской больницы Минска впервые появится медицинский студотряд.