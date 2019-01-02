Почти 60 тысяч иностранцев воспользовались 30-дневным безвизовым режимом

Своими данными поделились в Госпогранкомитете страны. Речь о действии 30-дневного безвизового режима. Почти 60 тысяч иностранцев воспользовались этим правом. С 25 июля по 31 декабря прошлого года через Национальный аэропорт оформили 58 106 иностранных граждан. Это не только туристы. Чаще всего нашу страну посещают жители Германии, США и Италии. Увеличение срока безвиза в Беларуси направлено на развитие туристической отрасли. Также это стало одним из немаловажных факторов содействия развитию экономики страны и усилило позицию как удобной площадки для организации международных форумов, конференций и спортивных состязаний.