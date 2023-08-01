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Почти 700 кг зерна могло сгнить на поле в Чериковском районе, если бы не вмешались правоохранители
Факты бесхозяйственности в некоторых хозяйствах. Правоохранители проверяют работу аграриев.
Почти 700 килограммов зерна обнаружили милиционеры на поле Чериковского района вместе с отходами очистки ячменя. Пригодное к использованию зерно попросту могло сгнить на поле.
В Чериковском районе при отработке предприятий АПК на предмет хищения и выявления фактов бесхозяйственности сотрудники милиции на поле обнаружили отходы очистки ячменя. По визуальным признакам процентное соотношение зерна к мусору превышает нормативы. После повторной очистки более двух тонн смеси получилось почти 700 кг ячменя, пригодного к использованию. Зерно возращено в хозяйство. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
В дни уборочной кампании профилактика и пресечение преступлений в сфере АПК - одни из приоритетных задач правоохранителей.
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