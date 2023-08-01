Почти 700 кг зерна могло сгнить на поле в Чериковском районе, если бы не вмешались правоохранители

В Чериковском районе при отработке предприятий АПК на предмет хищения и выявления фактов бесхозяйственности сотрудники милиции на поле обнаружили отходы очистки ячменя. По визуальным признакам процентное соотношение зерна к мусору превышает нормативы. После повторной очистки более двух тонн смеси получилось почти 700 кг ячменя, пригодного к использованию. Зерно возращено в хозяйство. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Дмитрий Парков, начальник УОПП УВД Могилевского облисполкома

