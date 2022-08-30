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Почти 700 кружков в разных направлениях работают в Минском государственном дворце детей и молодежи
Дворец приглашает! В Минском государственном дворце детей и молодежи стартовала ежегодная акция. Почти 700 кружков в разных направлениях - от вокала, рисования и танцев до блогинга, картинга, моделирования и IT. Дополнительное образование - важный педагогический аспект, который всесторонне развивает детей и помогает определиться с интересами и увлечениями. Более того, это отличный вариант времяпрепровождения.
Кстати, в этом году планируется зачислить в кружки почти 8 тысяч детей. Также есть ряд дополнительных занятий, направленных на профориентацию детей - курсы кройки и шитья, "юный архитектор", есть уроки финансовой грамотности, менеджмента и бизнеса. Прием заявок продлится до 4 сентября.
Фото: pixabay.com
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