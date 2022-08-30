Почти 700 кружков в разных направлениях работают в Минском государственном дворце детей и молодежи

Дворец приглашает! В Минском государственном дворце детей и молодежи стартовала ежегодная акция. Почти 700 кружков в разных направлениях - от вокала, рисования и танцев до блогинга, картинга, моделирования и IT. Дополнительное образование - важный педагогический аспект, который всесторонне развивает детей и помогает определиться с интересами и увлечениями. Более того, это отличный вариант времяпрепровождения.