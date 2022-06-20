Почти 75 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу

Почти 75 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу. По данным Госпогранкомитета, с 15 апреля в нашу страну прибыло больше всего литовцев – свыше 50 тысяч человек. Почти 18 тысяч - это граждане Латвии. Только за минувшие выходные безвизом воспользовались более 5 с половиной тысяч иностранцев из стран Балтии. Напомним, безвизовый режим для Литвы и Латвии действует до 31 декабря включительно. И, кстати, ковидные ограничения для въезда в Беларусь сняли. ПЦР-тест или сертификат о вакцинации не нужны.