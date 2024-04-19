3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Почти 80 % белорусских школ перешли на новый режим организации питания
Питание по-новому пришлось по вкусу. В Беларуси почти 80 % школ уже перешли на новый режим организации питания. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время совещания, где обсуждался проект по новому меню для школьных обедов.
Проект стартовал в конце 2022 года и тогда охватывал 23 школы, сейчас уже более 2 тыс. Разработан сборник новых технологических карт блюд и изделий, а школы сейчас сами выбирают оптимальное для себя питания. Также закупили необходимое технологическое оборудование, а повара прошли обучение. Но проблемные вопросы остаются, и важно их решать до нового учебного года.
Отмечаются факты ненадлежащего контроля за качеством и безопасностью продуктов, нарушение технологии приготовления блюд, отклонение рационов от норм и несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Приводятся примеры сохранения проблемы невостребованности отдельных блюд. Соответственно, часть уже приготовленной пищи идет в отход. Но важно, что родители и ученики положительно оценивают работу государства в этом направлении.
С сентября все школы Беларуси и в больших городах, и на селе перейдут на новое обеденное меню. Для этого продолжат укреплять материально-техническую базу столовых летом.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов