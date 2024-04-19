Почти 80 % белорусских школ перешли на новый режим организации питания

Питание по-новому пришлось по вкусу. В Беларуси почти 80 % школ уже перешли на новый режим организации питания. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время совещания, где обсуждался проект по новому меню для школьных обедов.

Проект стартовал в конце 2022 года и тогда охватывал 23 школы, сейчас уже более 2 тыс. Разработан сборник новых технологических карт блюд и изделий, а школы сейчас сами выбирают оптимальное для себя питания. Также закупили необходимое технологическое оборудование, а повара прошли обучение. Но проблемные вопросы остаются, и важно их решать до нового учебного года.

Отмечаются факты ненадлежащего контроля за качеством и безопасностью продуктов, нарушение технологии приготовления блюд, отклонение рационов от норм и несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Приводятся примеры сохранения проблемы невостребованности отдельных блюд. Соответственно, часть уже приготовленной пищи идет в отход. Но важно, что родители и ученики положительно оценивают работу государства в этом направлении. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси