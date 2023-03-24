Почти 90 % опрошенных предпочитают книги в печатном формате - данные социсследования

В Минске продолжает работу XXX Минская международная книжная выставка-ярмарка. Каждый третий опрошенный посетитель оказался там впервые. А почти 43% посещают ее регулярно.

Институт социологии НАН Беларуси провел оперативное онлайн-исследование. Опрос показал: многие респонденты посещают выставку прежде всего, чтобы получить информацию о книжных новинках, а некоторые - приобрести книги по низкой цене.

Так, более половины участников опроса собираются приобрести на выставке художественные книги. А каждый четвертый планирует купить исторические.

Кстати, при покупке новых книг около 64 % респондентов предпочитают опираться прежде всего на свой читательский опыт и вкус. Также респонденты руководствуются рекомендациями друзей, родственников, коллег, дизайном и стоимостью книг, обзорами книжных блогеров.

Абсолютное большинство участников опроса - почти 90 % - предпочитает книги в печатном формате. Электронные выбирают только чуть более 8 % респондентов, аудиокниги - около 2%.