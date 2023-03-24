3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Почти 90 % опрошенных предпочитают книги в печатном формате - данные социсследования
В Минске продолжает работу XXX Минская международная книжная выставка-ярмарка. Каждый третий опрошенный посетитель оказался там впервые. А почти 43% посещают ее регулярно.
Институт социологии НАН Беларуси провел оперативное онлайн-исследование. Опрос показал: многие респонденты посещают выставку прежде всего, чтобы получить информацию о книжных новинках, а некоторые - приобрести книги по низкой цене.
Так, более половины участников опроса собираются приобрести на выставке художественные книги. А каждый четвертый планирует купить исторические.
Кстати, при покупке новых книг около 64 % респондентов предпочитают опираться прежде всего на свой читательский опыт и вкус. Также респонденты руководствуются рекомендациями друзей, родственников, коллег, дизайном и стоимостью книг, обзорами книжных блогеров.
Абсолютное большинство участников опроса - почти 90 % - предпочитает книги в печатном формате. Электронные выбирают только чуть более 8 % респондентов, аудиокниги - около 2%.
Информацию о проведении выставки-ярмарки посетители получили в первую очередь из интернет-сайтов, порталов и от друзей, родственников, коллег по работе, а также из рекламы по телевидению.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все