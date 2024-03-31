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Почти лето! До +25°С ожидается в Беларуси 31 марта

Почти лето! До +25°С ожидается в Беларуси 31 марта

Теплая погода до 25 градусов и в основном без дождей ожидается сегодня в Беларуси, пишет БЕЛТА.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Лишь утром и днем по северу местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный слабый с усилением до умеренного, днем местами порывистый.

Температура воздуха днем составит 19-25 градусов тепла.

Фото:pixabay.com

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