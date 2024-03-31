Почти лето! До +25°С ожидается в Беларуси 31 марта

Теплая погода до 25 градусов и в основном без дождей ожидается сегодня в Беларуси, пишет БЕЛТА.



В воскресенье ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Лишь утром и днем по северу местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный слабый с усилением до умеренного, днем местами порывистый.



Температура воздуха днем составит 19-25 градусов тепла.



Фото:pixabay.com