В России почти на 40 % увеличился спрос на курьеров и доставщиков еды, а у них самих зарплата выросла на 20 %. Как отмечают специалисты HeadHunter, работодатели в погоне за сотрудниками готовы создавать им удобные условия. Каковы тенденции в сфере электронной коммерции в нашей стране, мы спросили у руководителя крупнейшего маркетплейса deal.by Максима Маринича.