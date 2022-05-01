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КГК: почти половина зеленых насаждений вдоль автодорог пропадает из-за ненадлежащего ухода
Почти половина зеленых насаждений вдоль автодорог пропадает из-за ненадлежащего ухода - такое заключение вынес Комитет госконтроля по результатам рейдовой проверки. Ежегодные посадки исчисляются тысячами саженцев, при этом на местах, которые остро нуждаются в организации так называемых снегозащитных полос, пока пустырь!
Отчасти такие пробелы связаны с недостаточным контролем вопросов озеленения вне городской черты местными органами власти - считают в КГК.
Возле дороги в условиях загазованности и накопления солей в почве и воздухе выжить могут далеко не все растения. В этом году зеленый фонд расширят, высадив еще несколько тысяч саженцев. В прошлом объемы хоть и были существенные, однако многое зависит от ухода. Пока же отдельные высадки остаются бесхозными.
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