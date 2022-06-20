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Почти полтора миллиона цветов украсили улицы Минска

Сезон благоустройства. Почти полтора миллиона цветов украсили улицы Минска. Оранжево-красные виолы, например, распустились в центре, вдоль проспекта Независимости. Сейчас озеленители переключились на композиции с многолетниками. Во флористические панно добавляют хосты и овсяницу, а также злаки - всего высадили около 13 тысяч растений. Городскую флору разнообразили и вертикальные цветочные клумбы.

Всего в Минске ярких красок добавили более 9 тысяч конструкций и почти столько же - кашпо. В них красуются петунии и бегонии, а к осени высадят хризантемы.

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