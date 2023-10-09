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Почти полторы тысячи военных и более 200 единиц спецтехники примут участие в учениях ОДКБ в Кыргызстане

В Кыргызстане дан старт совместным учениям "Нерушимое братство - 2023". Коллективные миротворческие силы ОДКБ проведут маневры на полигоне Эдельвейс. Всего в учениях примут участие почти полторы тысячи военнослужащих, более 200 единиц военной и спецтехники, армейская, истребительная и военно-транспортная авиация, беспилотные авиакомплексы и армейские катера. Среди участников маневров - военные из Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Это совместное учение является логическим завершением серии учений "Боевое братство". Здесь мы отрабатываем вопросы постконфликтного урегулирования, то есть непосредственно работу коллективных миротворческих сил. В рамках учений здесь сосредоточены войска - более 1300 человек, имеется определенного рода видовое разнообразие. В этом учении мы впервые задействовали Военно-морской флот Российской Федерации.
Артур Темиров, руководитель совместных учений "Нерушимое братство - 2023"

Белорусов на учениях представляют военнослужащие миротворческой роты 103-й воздушно-десантной бригады, офицеры командования сил спецопераций и Минобороны, а также представители внутренних войск МВД.

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