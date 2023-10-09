Почти полторы тысячи военных и более 200 единиц спецтехники примут участие в учениях ОДКБ в Кыргызстане

Это совместное учение является логическим завершением серии учений "Боевое братство". Здесь мы отрабатываем вопросы постконфликтного урегулирования, то есть непосредственно работу коллективных миротворческих сил. В рамках учений здесь сосредоточены войска - более 1300 человек, имеется определенного рода видовое разнообразие. В этом учении мы впервые задействовали Военно-морской флот Российской Федерации.

Артур Темиров, руководитель совместных учений "Нерушимое братство - 2023"