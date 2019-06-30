Почти сто звездных гостей побывали в выездных студиях информационного канала

Сколько же звездных гостей уже побывало в наших выездных студиях?



Счет уже приближается к сотне! Это, кстати, тоже бесценный эксклюзивный багаж эмоций II Европейских игр.





Да, наша главная студия с видом на стадион "Динамо" успела рассказать и показать все самое важное и интересное. Удивительных гостей, самых ярких, как и спортивный форум, эмоций: слезы радости, впечатления, эйфория и многое другое.





Уже завтра в рамках информационного канала на "Беларусь1" наши коллеги отведут, скажем, крайние эфиры в подобном формате, а дальше уже история, которую мы писали вместе с вами. А мы предлагаем еще раз вспомнить самые яркие и интересные моменты с участием гостей Агентства теленовостей в эти фантастические дни.



