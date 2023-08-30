ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Научно-просветительской экспедиции "Дорога к святыням" предстоит пройти сотни километров

В преддверии Дня белорусской письменности из Минска стартовала юбилейная, XXX научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням". Путь в сотни километров предстоит преодолеть ученым, писателям и священнослужителям. Место встречи паломников - Свято-Духов кафедральный собор. Перед отъездом там прошел утренний молебен. Его возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Главные реликвии - это чудотворная Загорье-Столовичская икона Покрова Пресвятой Богородицы и частичка Благодатного огня от Гроба Господня. Они сопроводят паломников. Экспедиция продлится 5 дней, ее цель - прибыть в столицу Дня белорусской письменности Городок.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все